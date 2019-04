Dividendenausschüttung Deutsche Börse lädt zur Hauptversammlung 2019

Wann und wo findet die Hauptversammlung der Deutschen Börse 2019 statt?

Die Deutsche-Börse-Hauptversammlung findet am Mittwoch, den 08. Mai 2019 um 10:00 Uhr in der Jahrhunderthalle in Frankfurt statt. Die Kongresshalle befindet sich in der Pfaffenwiese 301, 65929 Frankfurt am Main.