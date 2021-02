Dividendenausschüttung Deutsche Börse lädt zur Hauptversammlung 2021

Wann wird die Dividende 2021 ausbezahlt?

In der Regel wird die Dividende am dritten Bankarbeitstag nach der HV an die Aktionäre ausgeschüttet. Der Auszahlungstermin wäre somit am Montag, den 24. Mai 2021.



Wann notiert die Deutsche-Börse-Aktie „ex Dividende“?

Der sogenannte Ex-Dividenden-Tag ist am Tag nach der Hauptversammlung. Der Aktienkurs der Deutschen Börse wird um die festgesetzte Dividende reduziert und entsprechend gekennzeichnet.



Bis zu welchem Tag muss ich Aktien der Deutsche Börse AG gekauft haben, um eine Dividende zu erhalten?

Die Aktie muss spätestes am Tag der Hauptversammlung 2021, also am 19. Mai, auf das Depot verbucht worden sein.



Informationen der Deutschen Börse zur Hauptversammlung 2021