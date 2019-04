Dividendenausschüttung Lufthansa lädt zur Hauptversammlung 2019

Wann ist die Lufthansa-Hauptversammlung 2019?

Die Hauptversammlung von Lufthansa findet am Dienstag, den 07. Mai 2019 um 10:00 Uhr im World Conference Center in Bonn statt. Das Konferenzzentrum befindet sich am Platz der Vereinten Nationen 2, 53113 Bonn.