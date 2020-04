Dividendenausschüttung Schaeffler lädt zur Hauptversammlung 2020

02. April 2020

Informationen zur Schaeffler-Hauptversammlung 2019 Bild: imago images Bild:

Am Freitag, den 17. April 2020 hätte die Hauptversammlung in der Frankenhalle in Nürnberg stattfinden sollen. Wegen des Coronavirus findet die Hauptversammlung von Schaeffler nicht statt. Alle Informationen dazu finden Sie hier.