Dividendenausschüttung Volkswagen lädt zur Hauptversammlung 2019

Die Teilnahme an der Hauptversammlung von VW und die Ausübung des Stimmrechts ist denen vorbehalten, die zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also am 23. April 2019, Aktionäre der Gesellschaft sind und sich anmelden. Aktionäre können sich auch bei der Teilnahme an der Hauptversammlung vertreten lassen.