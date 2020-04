Dividendenauszahlung Corona-Krise: RWE verschiebt die Hauptversammlung 2020

Wer darf an der Hauptversammlung 2020 teilnehmen?

Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder das Stimmrecht ausüben wollen, müssen sich rechtzeitig zur HV anmelden und den Aktienbesitz nachweisen. Sie können sich auch durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen oder die Hauptversammlung online per Videoübertragung verfolgen.