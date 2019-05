Dividendenauszahlung Deutsche Post lädt zur Hauptversammlung 2019

Rekordausschüttungen im Dax

Die 30 Unternehmen in der obersten deutschen Börsenliga kommen zusammen auf eine Marktkapitalisierung von 1,2 Billionen Euro. Laut einer Prognose der Dekabank schütten die Konzerne aus Dax, MDax und SDax 2019 voraussichtlich 52,4 Milliarden Euro als Dividenden an die Aktionäre aus - neuer Rekord, obwohl der Dax 2018 mit einem Minus von 18 Prozent abschloss. Die Dividendensumm im Dax ging leicht von 35 auf 34,6 Milliarden Euro zurück. Die Dividendensumme entspricht einer durchschnittlichen Dividendenrendite von knapp 4,5 Prozent. Geschätzte 42 Prozent der Unternehmensgewinne werden somit an die Aktionäre verteilt. Die folgenden Charts geben einen Überblick über die zu erwartenden Dividenden der einzelnen Unternehmen.

Quelle: Bloomberg, eigene Recherche; Stand: 22.03.2019