Dividendenauszahlung FMC lädt zur Hauptversammlung 2019

Fresenius Medical Care lädt seine Aktionäre am Donnerstag, den 16. Mai 2019 um 10:00 Uhr (Einlass ist ab 8:30 Uhr) zur ordentlichen Hauptversammlung. Die Veranstaltung findet im Congress Center Messe Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1 in 60327 Frankfurt am Main statt.