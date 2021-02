Dividendenauszahlung Hauptversammlung 2021: Wie viel Dividende zahlt MTU Aero Engines?

Wann wird die MTU Aero Engines-Dividende 2021 ausgezahlt?

In aller Regel wird die Dividende am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung ausgezahlt. Die Auszahlung wird somit voraussichtlich am Montag, den 26. April, getätigt.



Wann notiert die MTU Aero Engines-Aktie „ex Dividende“?

Am sogenannten Ex-Dividenden-Tag, dem Tag nach der Hauptversammlung, wird der MTU Aero Engines-Aktienkurs um die auf der Hauptversammlung festgelegte Dividende reduziert.



An welchem Tag muss eine MTU Aero Engines-Aktie in meinem Depot sein, damit sie 2021 dividendenberechtigt ist?

Die Aktie muss bis zum Tag der Hauptversammlung 2021, also am 21. April, auf das Depot verbucht worden sein.



Informationen von MTU Aero Engines zur Hauptversammlung 2021