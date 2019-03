Dividendenauszahlung RWE lädt zur Hauptversammlung 2019

Wann und wo findet die RWE-Hauptversammlung 2019 statt?

Die RWE-Hauptversammlung findet am Freitag, den 03. Mai 2019 um 10.00 Uhr in der Grugahalle in Essen statt. Die Kongresshalle befindet sich am Messeplatz 2, 45131 Essen. Im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung findet die Versammlung für Vorzugsaktionäre statt.