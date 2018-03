Dominik Hojas: Warum ein Medienunternehmer für Kleinanleger in Österreich kämpft

Ein perfektes Image braucht der 31-jährige Unternehmer, der auf dem Höhepunkt der Finanzkrise seinen Verlag in Wien gegründet hatte. Denn Hojas wird Anfang April die Stiftung der Interessensvertretung für Anleger aus der Taufe heben. Damit wird er zum ersten Anwalt der Kleinanleger in der Alpenrepublik. Seit Sommer vergangenen Jahres besuchte Hojas die 50 wichtigsten Unternehmen in Österreich, um Geld für seine Stiftung einzusammeln. „Wir haben ausschließlich positives Feedback aus der Wirtschaft erhalten“, berichtet der designierte Vorstand Thomas Melzer, ehemals Finanzvorstand beim Strumpfhersteller Wolford. Hojas selbst will sich zur Höhe der Spenden der Unternehmen für die gemeinnützige Stiftung nicht äußern. Brancheninsider gehen von einem einstelligen Millionenbetrag aus. Die Gründungsurkunde der Stiftung ist bereits in Arbeit.