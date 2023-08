Donald Trump: Wie „The Donald“ sogar mit einem Polizeifoto Geld verdient

Die Mechanismen dieser Werbemaschine sind so simpel – und so erfolgreich. Neben Trumps eigenen Fanartikeln gibt es inzwischen auch viele Produkte, die sich über den früheren US-Präsidenten lustig machen: Plastikfiguren mit Knollennasen, Comics, Karikaturen. Schaden tut ihm das nicht, im Gegenteil: Selbst von den mittlerweile vier Anklagen gegen ihn profitiert „The Donald“ finanziell – mehr als sieben Millionen Dollar an Spenden hat er seit Beginn der Strafverfahren eingesammelt.