Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Angestiegene Coronavirus-Infektionen setzen US-Börsen zu

Sorgen bereitete Investoren der Anstieg der nachgewiesenen Neuinfektionen mit dem Coronavirus auf 15.000 in China. Das sind knapp zehn Mal so viele wie am Tag zuvor. Anleger hätten gehofft, dass die Epidemie ihren Höhepunkt schon überschritten habe, sagte Portfoliomanager Paul Nolte vom Vermögensverwalter Kingsview.