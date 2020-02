Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Angst vor Coronavirus drückt Dow Jones unter 26.000 Punkte

Dax und EuroStoxx50 fielen am Donnerstag zeitweise um jeweils etwa 4,5 Prozent auf den tiefsten Stand seit mehr als viereinhalb Monaten. Am Abend notierten sie noch gut drei Prozent schwächer bei 12.367,46 und 3455,92 Punkten. Mit einem Kursverlust von insgesamt rund neun Prozent steuerten beide auf das größte Wochenminus seit achteinhalb Jahren zu. In den vergangenen Tagen schrumpfte die Marktkapitalisierung der Aktienmärkte weltweit um drei Billionen Dollar. Das entspricht der deutschen Wirtschaftsleistung eines Dreivierteljahres.