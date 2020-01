Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Angst vor Coronavirus hält US-Börsen im Griff

Trotz des schwachem Umfelds konnte Beyond-Meat Gewinne einstreichen. Die Aktie des Fleischersatz-Herstellers legte 4,3 Prozent zu. Grund dafür ist ein Deal des Unternehmens mit der Fast-Food-Kette Dennys, die den Beyond-Burger in sein Sortiment aufnehmen will. Nach einem erfolgreichen Versuch in Los Angeles sollen die veganen Bratlinge in 1700 Restaurants in den USA und Kanada verkauft werden.