Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Anleger an der Wall Street steigen wieder in US-Aktien ein

New York In der Hoffnung auf neuen Schwung für die Konjunktur steigen Anleger in US-Aktien ein. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stieg am Montag zur Eröffnung rund ein Prozent auf 26.155 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 legte 1,2 Prozent zu auf 2922 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte um 1,5 Prozent auf 8012 Punkte.