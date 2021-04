Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Anleger halten sich vor der Fed-Entscheidung zurück – Spotify-Papier rutscht über zehn Prozent ab

Zu den Favoriten an der Wall Street zählte die Google-Mutter Alphabet. Der Internet-Konzern habe mit seinen Quartalsergebnissen die Erwartungen in allen Bereichen übertroffen, lobte Analyst Ali Mogharabi vom Research-Haus Morningstar. Auf dieser Basis sehe er den fairen Wert der Alphabet-Aktie bei 2925 statt wie bisher bei 2605 Dollar. An der Börse gewannen die Papiere 4,6 Prozent auf 2397 Dollar.