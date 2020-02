Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Aufatmen an der Wall Street – Corona-Krise hält aber an

Der Dow-Jones-Index hat allein in den letzten beiden Tagen mehr als 1.900 Punkte verloren, während der Nasdaq 8,9 Prozent gegenüber seinem Höchststand abrutschte. Der S&P 500, der 7,8 Prozent unter seinem Intraday-Rekordhoch vom vergangenen Mittwoch liegt, hat in den letzten beiden Sitzungen rund 1,74 Billionen Dollar an Marktkapitalisierung verloren. Das hat der Senior-Analyst Howard Silverblatt ausgerechnet.