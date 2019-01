 Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Bankbilanzen lassen US-Börsen stocken – Konjunkturhilfen stützen

New YorkGestützt von der Ankündigung eines neuen Konjunkturprogramms in China haben die New Yorker Börsen am Dienstag zugelegt. Die Regierung in Peking will mit Steuer- und Abgabensenkungen die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft ankurbeln. Außerdem hatte sich US-Präsident Donald Trump optimistisch geäußert, dass der Zollstreit mit China bald beigelegt wird.