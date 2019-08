Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Bewegung im Zollstreit – Dow Jones gewinnt gut 400 Punkte

New York Aufkeimende Hoffnung auf eine Entspannung im Zollstreit mit China ermuntert Anleger zum Einstieg in den US-Aktienmarkt. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 legten zur Eröffnung am Dienstag deutlich zu, nachdem die Futures vor Handelsbeginn noch im Minus gelegen hatten.