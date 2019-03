Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Boeing verliert mehr als acht Prozent

New YorkEin Kurseinbruch des Index-Schwergewichts Boeing belastet den Dow Jones. Der US-Leitindex gab an diesem Montag zu Handelsbeginn an der Wall Street 0,6 Prozent nach. Der breiter gefasste S&P 500 legte dagegen 0,5 Prozent zu, der Technologieindex Nasdaq sogar ein Prozent.