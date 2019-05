Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: China-Drohung zu Seltenen Erden drückt Wall Street ins Minus

Aus Furcht vor einem Einbruch der Weltwirtschaft zogen sich auch in Europa Anleger aus den Aktienmärkten zurück. Dax und EuroStoxx50 verloren am Mittwoch jeweils gut eineinhalb Prozent auf 11.837,81 und 3295,55 Punkte. „Amerikaner und Chinesen haben sich gleichermaßen so in den Handelsstreit hineinbugsiert, dass sie aus diesem nicht mehr ohne weiteres herauskommen“, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. Weder Trump noch sein chinesischer Kollege Xi Jinping könnten nachgeben, ohne das Gesicht zu verlieren.