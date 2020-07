Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Dow Jones eröffnet leicht im Plus – Hoffnung auf staatliche Konjunkturhilfen

Am kommenden Mittwoch steht die nächste geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank Fed an. Die Hoffnung auf staatliche Konjunkturhilfen und billiges Notenbankgeld hat die Stimmung bei US-Anlegern zum Wochenauftakt gehoben. Zwei Tage vor dem Zinsentscheid eröffnet der Dow-Jones-Index der Standardwerte am Montag 0,1 Prozent höher bei 26.517 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 lag unverändert bei 3215 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte 0,5 Prozent zu auf 10.411 Punkte.