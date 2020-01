Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Dow Jones gewinnt 200 Punkte und erreicht neuen Rekord

Bei den Unternehmen gehörte Tesla mit einem Kursplus von 2,3 Prozent auf 428 Dollar zu den Favoriten. Der Elektroauto-Pionier will am kommenden Montag sein erstes vor Ort produziertes „Model 3“ in China ausliefern. Außerdem rechnen die Analysten des Vermögensverwalters Canaccord Genuity für das abgelaufene vierte Quartal mit einem Ergebnis über Markterwartungen voraus. Sie verdoppelten ihr Kursziel auf 515 Dollar.