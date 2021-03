Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Dow-Jones-Index erklimmt neues Rekordhoch – Offene Kinosäle erfreuen AMC-Aktionäre

Die Verabschiedung der knapp zwei Billionen Dollar schweren Corona-Staatshilfen in den USA lockt weitere Anleger an die Wall Street. Der Dow-Jones-Index kletterte zum Börsenstart am Montag um bis zu 0,5 Prozent auf den Rekordwert von 32.931 Punkte. Dagegen zeigte sich der breiter gefasste S&P 500 wenig verändert mit 3942 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gab in den ersten Handelsminuten 0,1 Prozent nach auf 13.310 Punkte. Vergangene Woche hatten die Indizes die größten Wochengewinne seit sechs Jahren eingefahren.