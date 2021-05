Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Dow Jones steigt auf Rekordhoch – Rohstoffwerte gefragt

Ein Anstieg der Rohstoffpreise trieb vor allem Aktien von Bergbau-, Energie und Stahlunternehmen an. Der Aluminiumhersteller Alcoa verteuerte sich um rund sechs Prozent, der Kupferminenbetreiber Freeport-McMoran zog knapp fünf Prozent an, und die Aktien des Stahlherstellers United States Steel legten 4,5 Prozent zu. Die Aussicht auf eine anziehende Nachfrage bei einem gleichzeitig knappen Angebot trieb die Kupferpreise auf ein Rekordhoch. Auch Metalle wie Zinn, Zink und Aluminium waren so teuer wie seit Jahren nicht.