Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Dow Jones steigt um 400 Punkte

Am Freitag trifft sich US-Präsident Donald Trump mit dem chinesischen Vize-Ministerpräsidenten Liu He im Weißen Haus. Die Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China hat über den Tag bereits den Dax angetrieben. Zum Handelsstart in New York stiegen auch dort die Kurse. Der US-Leitindex Dow Jones startete mit 26.496,67 Punkten in den Handel und stieg zum Start um 1,49 Prozent auf 26.890,41 Zähler. Auch der technologielastige Nasdaq legte zu und erreichte 8088,28 Punkte, ein Plus von 1,73 Prozent. Ebenso zog der breit gefasste S&P 500 an und stieg um 1,54 Prozent auf 2983,30 Punkte.