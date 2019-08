Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Dow Jones stürzt um 500 Punkte ab – Disney-Aktie verliert deutlich

Doch der US-Präsident setzt die US-Notenbank nach den Entscheidungen in Übersee wieder unter Druck. „Sie (die Fed) muss die Zinsen stärker und schneller senken und ihre absurde quantitative Straffung JETZT stoppen“, sagte Trump in einer Reihe von Tweets, in der er die US-Notenbank auch als inkompetent bezeichnete. Dabei hat die Federal Reserve ihre quantitative Straffung, also das Abschmelzen der Bilanz, bereits am 1. August gestoppt.