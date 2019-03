Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Draghi dämpft die Stimmung an der Wall Street

New YorkDüstere Aussichten für die Euro-Zone und enttäuschende Geschäftszahlen von US-Unternehmen haben Börsianern an der Wall Street am Donnerstag die Laune verdorben. EZB-Präsident Mario Draghi sieht zwar die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in der Euro-Währungsunion als gering an, die Region befinde sich aber in einer Periode anhaltender Schwäche. Die EZB hat die Zinswende für dieses Jahr abgeblasen und Geldspritzen für die Banken beschlossen. Zudem warteten US-Anleger auf handfeste Ergebnisse von den Zollstreit-Verhandlungen.