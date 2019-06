Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Entspannung im US-mexikanischen Zollstreit treibt US-Börse an

New YorkDie wichtigsten US-Aktienindizes haben am Montag zugelegt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss den sechsten Handelstag in Folge fester und legte 0,3 Prozent zu auf 26.062 Punkte. Im Verlauf war er zeitweise bis auf 26.210 Stellen geklettert. Der S&P-500 gewann 0,45 Prozent auf 2886 Zähler, der Index der Technologiebörse Nasdaq 1,05 Prozent auf 7823 Stellen.