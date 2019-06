Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 Fed-Chef öffnet Tür für Zinssenkung – Wall Street im Auftrieb

04. Juni 2019 , aktualisiert 04. Juni 2019, 16:31 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Anleger an der Wall Street setzen auf eine Lockerung der Geldpolitik. Die wichtigsten Indizes starten mit Gewinnen in den Handel am Dienstag.