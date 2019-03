Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Fed-Entscheid bremst die Wall-Street – Erneuter Kursrutsch bei Boeing

„Der Fokus in dieser Woche liegt eindeutig auf dem Zinsentscheid der Fed“, sagte Peter Cardillo, Chefvolkswirt beim Investmenthaus Spartan Capital Securities. Aktionäre erhoffen sich Signale auf eine längere Pause im Zinserhöhungszyklus. Angesichts unsicherer Konjunkturaussichten wird am Markt außerdem darüber spekuliert, ob die Währungshüter in diesem Jahr die Zinsen sogar senken könnten. Am Mittwoch will die Fed ihre Entscheidung verkünden.