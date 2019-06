Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Fed stützt die US-Börse – Handelsstreit sorgt weiter für Nervosität

Aktienstratege Peter Kenny sprach von einer „Mauer des Zynismus“ angesichts der Handelskonflikte, was sich in der Risikoscheu der Anleger zeige. Erst wenn es substanzielle Verbesserungen in der Politik gebe, könne dieses Muster durchbrochen werden. In New York bremsten auch die gestiegenen Konjunktursorgen der EZB das Aktiengeschäft.