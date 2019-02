 Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Firmenbilanzen helfen US-Börsen - Anleger warten auf Trump-Rede

New YorkErmutigende Firmenbilanzen haben am Dienstag die Wall Street gestützt. Bei Börsianern kamen insbesondere die Quartalsberichte von Estee Lauder und Ralph Lauren gut an. Zu den Gewinnern zählten ferner Technologieaktien. Mit Spannung warteten Anleger auf die Rede von US-Präsident Donald Trump zur Lage der Nation.