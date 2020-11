Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Freundliche Eröffnung an der Wall Street – Anleger greifen bei Walt Disney zu

Derweil strebt der Essenslieferdienst DoorDash an die Börse. Entsprechende Pläne hat der Konzern nun öffentlich gemacht. Mit einem rasanten Wachstum im Rücken plant DoorDash einen Sprung an die New Yorker Börse Nyse, wie der Konzern mitteilte. Wie Delivery Hero und Just Eat Takeaway profitiert auch DoorDash von der steigenden Nachfrage nach Essenslieferungen in der Corona-Pandemie. In den ersten neun Monaten hat sich der Umsatz von DoorDash mehr als verdreifacht auf 1,92 Milliarden Dollar, wie aus den Unterlagen zu dem Börsengang hervorgeht.