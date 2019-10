Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Gemischte Firmenbilanzen bremsen Wall Street aus

Die Papiere von Biogen schossen sogar gut 40 Prozent in die Höhe - so stark wie noch nie. Die Biotechfirma will ungeachtet zwischenzeitlicher Rückschläge einen Zulassungsantrag für das Alzheimer-Mittel Aducanumab stellen. Es seien aber noch viele Fragen bezüglich der Wirksamkeit ungeklärt, schrieb Analyst Michael Yee von der Investmentbank Jefferies. Sollte die US-Gesundheitsbehörde eine Zulassung verweigern, müsse mit drastischen Kursrückschlägen bei Biogen gerechnet werden.