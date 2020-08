Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Geschäftszahlen verhelfen US-Börsen zu Plus – Disney im Fokus

Für positive Impulse sorgte auch der Gesundheitssektor. So hob der Drogeriemarktbetreiber und Krankenversicherer CVS Health seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr an. Der Arzneimittelhersteller Regeneron Pharmaceuticals übertraf die Prognosen für den Quartalsgewinn, was den Aktienkurs rund ein Prozent steigen ließ.