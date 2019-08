Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Geschäftszahlen von US-Einzelhändlern treiben Kurse an der Wall Street

Die am Mittwochabend veröffentlichten Fed-Protokolle ließen eine Zinssenkung der US-Notenbank im September um einen halben Prozentpunkt deutlich unwahrscheinlicher erscheinen, sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. Nun richte sich die Aufmerksamkeit der Investoren auf die Rede von Fed-Chef Jerome Powell am Freitag bei dem alljährlichen Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming.