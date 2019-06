Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Handelsstreit belastet Wall Street – Alphabet-Aktie verliert mehr als sechs Prozent

New YorkDie Handelsstreitigkeiten der USA mit China und Mexiko haben die Anleger an der Wall Street verunsichert. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte am Montag zu Handelsbeginn 0,4 Prozent schwächer bei 24.712 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,1 Prozent nach auf 2748 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq fiel um 0,7 Prozent auf 7399 Punkte.