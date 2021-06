Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Höhenflug an der Wall Street geht weiter – S&P markiert neues Rekordhoch

In Erwartung weiterer Geldspritzen der US-Notenbank (Fed) baut die Wall Street ihre Kursgewinne teilweise aus. Der Leitindex S&P 500 stieg zur Eröffnung am Dienstag zwar nur um etwa zwei Zähler, markierte aber mit 4257,16 Punkten zum dritten Mal in vier Tagen ein Rekordhoch. Es ist bereits das dritte in vier Tagen. Der Dow Jones und der technologielastige Nasdaq notierten knapp im Minus und blieben auf Tuchfühlung mit ihren Bestmarken.