Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Hoffnung auf Corona-Mittel treiben US-Börsen auf Rekord

Die Notfallzulassung einer Blutplasma-Therapie für Corona-Kranke hat bei den Anlegern an der Wall Street Rekordlaune aufkommen lassen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Montag 0,5 Prozent höher bei 28.065 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 stieg mit 3424 Punkten in den Handel ein, das ist ein Plus von 0,8 Prozent und so viel wie nie zuvor.