Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Hoffnung auf Ende der Virus-Krise treibt US-Börsen

In Erwartung einer Eindämmung der Coronavirus-Epidemie treiben Anleger die US-Börsen weiter von Rekordhoch zu Rekordhoch. „Die Rate der Neuinfektionen sinkt und das ist das Entscheidende“, sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Dienstag um bis zu 0,6 Prozent. Dabei markierten Nasdaq und S&P mit 9687,99 beziehungsweise 3368,05 Punkten jeweils den zweiten Tag in Folge neue Bestmarken.