Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Hoffnung auf Konjunkturerholung treibt US-Börsen

Die in der Corona-Krise deutlich unter die Räder gekommenen Finanzwerte erholten sich merklich. An der Dow-Spitze standen American Express mit einem Plus von 7,4 Prozent. Die Aktien von JPMorgan stiegen um 4,2 Prozent. Die Aktien von Wells Fargo stiegen um 6,8 Prozent. Die vorherigen Kursverluste des Geldhauses seien überzogen gewesen, sagte Aktienhändler Dennis Dick vom Brokerhaus Bright Trading. „Dem Markt gefällt, dass in den Banken noch Leben ist.“ Die Rally bei Wells Fargo helfe den Kursen an der gesamten Wall Street.