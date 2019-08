Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Hoffnung auf Lösung im Zollstreit stützt US-Börsen

Entspannungssignale von US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit mit China haben am Montag die Stimmung an den New Yorker Börsen gehoben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 1,1 Prozent im Plus auf 25.898 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 erhöhte sich ebenfalls um 1,1 Prozent auf 2878 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 1,3 Prozent auf 7853 Punkte.