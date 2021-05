Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Kleinanleger schlagen an der Wall Street wieder zu – „Mad-Money-Börsenguru“ erwartet weiter steigende Kurse

Der Höhenflug von Pieris geht weiter. Die Aktien der Pharmafirma stiegen am Mittwoch an der Wall Street um gut 35 Prozent auf ein Eineinhalb-Jahres-Hoch von 5,09 Dollar, nachdem sie ihren Kurs am Dienstag bereits mehr als verdoppelt hatten. Befeuert wurde die erneute Rally von positiven Kommentaren in einschlägigen Internet-Foren für Kleinanleger.