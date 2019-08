Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Konjunkturdaten aus China stützen US-Börsen – Kraft-Heinz-Aktie bricht ein

An der New York Stock Exchange wechselten rund 1,07 Milliarden Aktien den Besitzer. 3066 Werte legten zu, 687 gaben nach und 212 blieben unverändert. An der Nasdaq schlossen bei Umsätzen von 2,38 Milliarden Aktien 2287 im Plus, 849 im Minus und 162 unverändert.