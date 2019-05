Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Mexiko-Konflikt drückt Wall Street ins Minus

New YorkNeue Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen Mexiko haben Anleger an der Wall Street am Freitag verunsichert. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor 1,3 Prozent auf 24.842 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gab 1,3 Prozent auf 2750 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq fiel um 1,5 Prozent auf 7452 Punkte.