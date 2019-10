Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Mögliche Annäherung im Zollstreit gibt Wall Street Auftrieb

Genährt werde der Optimismus durch einen Tweet von US-Präsident Donald Trump, in dem dieser ein persönliches Treffen mit dem chinesischen Vize-Ministerpräsidenten Liu He für Freitag ankündigt, sagte Robert Pavlik, Chef-Anlagestratege beim Vermögensverwalter SlateStone. „Dies gibt Marktteilnehmern Anlass zur Hoffnung, dass ein Handelsabkommen oder zumindest ein partieller Deal vielleicht schon morgen verkündet wird.“ Zuvor hatte Liu bereits gesagt, seine Regierung sei an einer Einigung interessiert.