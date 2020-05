Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Mögliche Lockdown-Lockerung gibt Wall Street Auftrieb

Am Mittwoch sind Anleger in der Hoffnung auf eine rasche Erholung der US-Wirtschaft zunächst wieder in den Aktienmarkt eingestiegen. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 legten zur Eröffnung bis zu ein Prozent zu. Im späteren Handelsverlauf gaben Dow Jones und S&P 500 ihre Gewinne aber wieder ab und drehten leicht ins Minus. Lediglich der Nasdaq hielt sich bei einem Plus von etwa 0,8 Prozent.