Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Nachlassende Zinserhöhungsängste stützen Wall Street

Das auf die Behandlung psychischer Krankheiten mit sogenannten „Magic Mushrooms“ spezialisierte Biotech-Start-up Atai Life Sciences peilt bei seinem Börsengang in den USA eine Bewertung von 2,3 Milliarden Dollar an. Das Berliner Unternehmen erklärte am Freitag in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC, rund 14,29 Millionen Aktien zum Preis von je 13 bis 15 Dollar ausgeben und so bis zu 214,3 Millionen Dollar einnehmen zu wollen.